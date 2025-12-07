weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Nach massiver Kritik: So will Allstedt jetzt horrende Gebühren auf den Friedhöfen vermeiden

Nach massiver Kritik So will Allstedt jetzt horrende Gebühren auf den Friedhöfen vermeiden

Gräber in Allstedt teurer als in München? Nach massiver Kritik an den horrenden Gebühren auf den Friedhöfen in Allstedt soll in der nächsten Stadtratssitzung nun ein neuer Entwurf der Gebührensatzung beschlossen werden. Wie viel es jetzt kosten könnte.

Von Grit Pommer 07.12.2025, 18:27
Auf dem Allstedter Friedhof befinden sich auch historische Gräber.
Auf dem Allstedter Friedhof befinden sich auch historische Gräber. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Ein Erdgrab für 5.125 Euro, ein Urnengrab für 2.190 Euro und die letzte Ruhestätte in einer Urnen-Gemeinschaftsanlage für 2.545 Euro - die Summen, die die Verwaltung der Einheitsgemeinde Allstedt für die neue Friedhofsgebührensatzung vorgeschlagen hatte, sorgten in Allstedt und den Ortsteilen für Entsetzen und Empörung.