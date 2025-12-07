Gräber in Allstedt teurer als in München? Nach massiver Kritik an den horrenden Gebühren auf den Friedhöfen in Allstedt soll in der nächsten Stadtratssitzung nun ein neuer Entwurf der Gebührensatzung beschlossen werden. Wie viel es jetzt kosten könnte.

So will Allstedt jetzt horrende Gebühren auf den Friedhöfen vermeiden

Auf dem Allstedter Friedhof befinden sich auch historische Gräber.

Allstedt/MZ. - Ein Erdgrab für 5.125 Euro, ein Urnengrab für 2.190 Euro und die letzte Ruhestätte in einer Urnen-Gemeinschaftsanlage für 2.545 Euro - die Summen, die die Verwaltung der Einheitsgemeinde Allstedt für die neue Friedhofsgebührensatzung vorgeschlagen hatte, sorgten in Allstedt und den Ortsteilen für Entsetzen und Empörung.