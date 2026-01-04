Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist es am Wochenende durch die Weitterungsverhältnisse zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Sie verliefen allesamt glimpflich.

Sangerhausen/MZ. - Schnee und Eis haben am Wochenende zu einigen Verkehrsunfällen im Landkreis Mansfeld-Südharz geführt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr in Südharz eine Autofahrerin kurz vor 10 Uhr die L236 in Richtung Stolberg. Als ihr ein Fahrzeug nahe ihrer Fahrspur entgegenkam, beschleunigte sie, wich nach rechts aus und geriet ins Rutschen. Der Wagen kam anschließend von der Fahrbahn ab und blieb im verschneiten Straßengraben stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

In Mansfeld war ein Pkw kurz nach 14 Uhr auf der Bundesstraße 86 in Richtung Annarode unterwegs. Aufgrund von Schneefall und Schneeverwehungen geriet das Fahrzeug in der Nähe des Ortes ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

In Eisleben ereignete sich kurz nach 22 Uhr ein weiterer Unfall. Ein Pkw befuhr die Plümickestraße und geriet beim Durchfahren einer Kurve in Richtung Tölpestraße ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte mit einem geparkten Pkw. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Bereits am Samstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass eine Autofahrerin in Berga durch die Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte, eine Hauswand touchierte und anschließend gegen ein Geländer fuhr.