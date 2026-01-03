Aufgrund von Schneeglätte ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin in Berga von der Straße abgekommen. Sie touchierte eine Hauswand und stieß dann gegen ein Geländer. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Schneeglätte: Auto kommt in Berga von der Straße ab und touchiert Hauswand

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Berga ist die Autofahrerin unverletzt geblieben.

Berga/MZ. - Am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr befuhr ein PKW die Nordhäuser Straße stadteinwärts. An einer Linkskurve kam der Wagen allerdings auf Grund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet das Auto dabei nach rechts auf den Gehweg und touchierte dabei eine Hauswand sowie ein angrenzendes Stahlgeländer. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand Sachschaden.