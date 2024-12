Bürgermeister verteilt Riesenstollen Sangerhäuser Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet - Welchen Eindruck die Besucher haben

Der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen ist eröffnet. Die Reaktionen bei Besuchern fallen jedoch sehr unterschiedlich aus. Was Glühwein und Würstchen in diesem Jahr kosten.