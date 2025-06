Großbrand in Ermsleben Feuer zerstört Wohnhaus im Harz: Neun Feuerwehren im Einsatz

Ein Brand hat am Samstag die Feuerwehren im Harzkreis in Atem gehalten. In Ermsleben stand ein Wohnhaus in Flammen. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört.