Chris Böhm und die elfjährige Cleo singen den neuen Song „Bike Is Life“.

Bitterfeld/Leipzig/MZ. - Kids sind die größten Fans von Chris Böhm. Kein Wunder, dass der Bitterfelder BMX-Star und mehrfache Rekordhalter einer der bekanntesten Akteure bei der Toggo-Tour ist. Die große Live-Show des Kinderprogramms von Super RTL macht am Pfingstwochenende im Rahmen des Leipziger Stadtfestes auf dem Augustusplatz Station. Familien können sich auf ein buntes Programm voller interaktiver Spielstationen, aufregender Bühnenshows und der beliebten TV-Charaktere aus dem Toggo-Universum freuen. Der Eintritt ist kostenlos.

Rekordhalter zeigt, was er drauf hat

Chris Böhm, der schon im Vorjahr auf der Tour umjubelt wurde, wird also mitten in der Messestadt seine akrobatischen Kunststücke auf dem BMX-Rad zeigen. „Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Auftritte und die Fans. Und sicherlich werden auch viele Kids aus meiner Heimatstadt Bitterfeld vorbeischauen“, meint er. Am Samstag und Sonntag ist Böhm mit seiner Show jeweils zwei Mal zu erleben: um 13.10 und 16.05 Uhr. Seine Auftritte stehen unter dem Motto „Bike & Mic“.

Der neue Song ist mit im Gepäck

Denn der 41-Jährige dreht nicht bloß mit dem Rad auf, sondern auch am Mikrofon. Für seine coolen Sprüche und sein Engagement für Sport, Freundschaft und gegenseitige Unterstützung sowie gegen Mobbing, Hass und Vandalismus ist Böhm bekannt. Doch dieses Mal braucht der Tausendsassa das Mikrofon auch zum Singen. Denn der BMX-Star hat einen neuen Song veröffentlicht, den er in Leipzig vorstellen wird. Er trägt den passenden Titel „Bike Is Life“.

Der Song geht ins Ohr. Was kein Wunder ist. „Der Beat ist eigentlich für ein Lied von Shirin David entstanden. Sie hat sich dann aber für einen anderen entschieden“, erzählt Böhm, der „Bike Is Life“ mit Peter Reimtgut geschrieben hat. Als Produzent fungierte Thani. „In die Texte ist viel von mir eingeflossen“, sagt Böhm und singt unter anderem: „Kein ,Es geht nicht’, kein ,Ich lass es’, kein ,Ich kann das nicht’, kein Nein. Nein, ich steige auf mein Bike und fühl’ mich schwerelos und frei.“

Chris Böhm hat sich Verstärkung geholt

Für sein bereits drittes Lied hat sich der Bitterfelder auch gesanglich Verstärkung geholt. Die elfjährige Cleo singt sehr überzeugend einen Teil der Strophen, während Böhm die anderen eher rappt. Gerade ist das Video dazu erschienen, in dem beide mit anderen jungen Leuten rollend durch die Stadt cruisen. Doch damit nicht genug. Auch Böhms zwei Töchter sind in dem neuen Song zu hören. „Sie singen die immer wieder auftauchende Passage ,Mit dem Bike’“, verrät der stolze Familienvater.

Er wird den Leipzig-Aufenthalt auch für einen Pfingst-Abstecher nach Bitterfeld nutzen, bevor er am Montag bei der Stadtgala in Sondershausen auftritt. Und mit der Toggo-Tour ist er bis September in sieben weiteren Städten zu erleben.