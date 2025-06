Mit Tempo zum Triumph: Welche Kita und welche Schulen beim Kinderduathlon in Zeitz vorn lagen

Zeitz/MZ/ANK. - Sie rollerten, sie rannten und sie jubelten: 112 Mädchen und Jungen haben am Donnerstag am 24. Zeitzer Kinderduathlon auf dem Altmarkt teilgenommen. Und zum Schluss konnten einige von ihnen besonders laut jubeln. Das sind jene, die am Ende die schnellsten Zeiten auf dem Wettkampfparcours erreicht hatten.

Die Sieger des Kinderduathlons in Zeitz

Sieger bei den Kindertagesstätten war laut Stadtverwaltung die Kita Kunterbunt aus Zeitz, ihr folgten die Kita Bärenstark aus Droßdorf und die Kita Burgmäuse Haynsburg. Bei den Erst- und Zweitklässlern holte die Grundschule Bergsiedlung den begehrten Wanderpokal. Auf den Plätzen folgten die Grundschulen Rehmsdorf und Elstervorstadt. Bei den Dritt- und Viertklässlern hingegen hatte die Grundschule Rehmsdorf die Nase vorn. Den zweiten Platz holten die Starterinnen und Starter der Grundschule Bergsiedlung. Die Grundschule Elstervorstadt holte Platz drei.

Flinke Füße waren am Donnerstag beim Kinderduathlon auf dem Zeitzer Altmarkt gefragt. Foto: Torsten Gerbank

Die jeweils Erstplatzierten heimsten nicht nur die Wanderpokale ein, sie dürfen sich für ihre Einrichtung auch über jeweils 250 Euro freuen, gesponsert von der Volksbank Zeitz. Sie und andere heimische Unternehmen unterstützten den Wettstreit, der vom Kreissportbund, der Stadt Zeitz und den Sportgemeinschaften Eintracht Zeitz und Chemie Zeitz (Abteilung Radball) veranstaltet wurde. Auch wenn es nicht ganz sturzfrei ging: Der Wettkampf ging ohne Verletzungen zu Ende und sei wieder ein Erfolg bei bestem Wetter gewesen, hieß es.

Jubiläum in Zeitz im kommenden Jahr

Für das kommende Jahr, so hieß es Freitag aus der Stadtverwaltung, wolle man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Denn da wird der Duathlon für Kinder zum 25. Mal ausgetragen. Seinen Ursprung hat der Wettstreit in hochkarätigen Duathlon-Wettkämpfen, die vor etwa einem Vierteljahrhundert in Zeitz stattfanden – zum Beispiel Europacup- und Powerman-Wettkämpfe.