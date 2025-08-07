weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nachwuchs im Zoo: Eselfohlen im Ascherslebener Zoo sorgt für Entzücken bei Besuchern und Pflegern

Zwergesel-Stute Maggy hat in Aschersleben ihr zweites Junges bekommen. Das hat zwar noch keinen Namen, ist aber wohlauf und begeistert Pfleger und Besucher.

Von Regine Lotzmann 07.08.2025, 10:15
Jüngster Nachwuchs im Ascherslebener Zoo: Jonas Klein kümmert sich um das neue Eselfohlen und Mutter Maggy. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Der braune Pony beim kleinen Fohlen sieht aus, als ob er extra so geschnitten wurde: In halbmondförmigen Bögen sind die beiden Augen des kleinen afrikanischen Zwergesels freigelegt. „Nein, das war schon so“, lacht Jana Wenke-Reichenbach von der Ascherslebener Zooleitung, die den neuesten Nachwuchs der Einrichtung einfach nur zuckersüß findet. Der erblickte am Freitag das Licht der Welt und hat noch keinen Namen.