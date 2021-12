Sangerhäuser Naturheilkundiger holt sich Booster und wirbt für die Impfung

Sangerhausen/MZ - In der Debatte um die Coronaschutzimpfung hat sich jetzt mit Günter E. E. Prüfer ein bekannter Sangerhäuser Naturheilkundiger nicht nur zu Wort gemeldet, sondern ist auch tätig geworden. Am Dienstagnachmittag hat Prüfer sich in der Mammuthalle in Sangerhausen die Auffrischungsimpfung geben lassen. Zu diesem Termin hatte er auch die Mitteldeutsche Zeitung eingeladen, um sich öffentlichkeitswirksam für die Schutzimpfung einzusetzen.

„Kaum ein Thema bewegt uns zurzeit mehr als Covid-19. Immer wieder werde ich gezielt in meiner Praxis als Naturheilkundiger darauf angesprochen“, hatte Prüfer im Vorfeld erklärt. Oft erlebe er dabei, dass die Angst vor dieser Impfung größer ist als die Angst vor einer Corona-Erkrankung. Angst, die aus der Unwissenheit über das Impfen allgemein und aus mangelndem Vertrauen in die verwendeten Impfstoffe resultiere. Eine erfahrene Hausärztin habe im Gespräch die Vermutung geäußert, dass er als Unabhängiger es bei der Aufklärung den Patienten gegenüber leichter hätte.

Günter E.E. Prüfer: „Für uns gab es keinen Zweifel, dass wir uns impfen lassen“

Ihr würde man vorhalten, dass sie ja abhängig sei und deswegen positiv über das Impfen reden müsse. „Mir erscheint es gleichgültig, ob die Ängste irrational sind, aus mangelndem Wissen kommen oder gezielt geschürt werden. Mit Angst beherrscht man Menschen und macht sie zu willfährigen Objekten“, stellt Prüfer fest. „Und ich weiß eines: Angst kann man nicht ausreden. Ängste sind nicht rational beeinflussbar, sondern ausschließlich über Erleben.“

Deshalb hätten er und seine Frau beschlossen, sich die Auffrischung ihrer Corona-Impfung jetzt öffentlich geben zu lassen. Oft höre er die irrige Annahme, Naturheilkundige seien gegen das Impfen, sagte Prüfer bei dem Termin. Das stimme aber nicht. „Für uns gab es keinen Zweifel, dass wir uns impfen lassen.“