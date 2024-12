Nach dem furchtbaren Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend haben die Veranstalter beschlossen, den Weihnachtsmarkt in Sangerhausen vorzeitig zu beenden.

Sangerhausen. - „Die Stadt Sangerhausen ist tief betroffen von den Ereignissen in Magdeburg“, heißt es in einer Mitteilung, die am Samstagvormittag auf der Facebookseite der Stadt veröffentlicht wurde. Und weiter: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und allen Betroffenen.“

Angesichts dieses tragischen Anschlags haben sich die Stadt Sangerhausen und die Rosenstadt Sangerhausen GmbH dafür entschieden, aus Respekt vor den Opfern den Sangerhäuser Weihnachtsmarkt für die verbleibenden zwei Tage abzusagen.

„Dieser Schritt fällt uns schwer, aber in Anbetracht der Ereignisse und aus Solidarität mit den Betroffenen halten wir dies für angemessen“, heißt es in dem Post, den Stadt-Pressesprecherin Kristin Hochhäuser online stellte. Die Organisatoren bitten für ihre Entscheidung um Verständnis.

Nach dem Anschlag in Magdeburg mit mindestens vier Toten und vielen Verletzten hatten einige Städte in Sachsen-Anhalt bereits am Freitagabend ihre Weihnachtsmärkte geschlossen. Viele Sangerhäuser verliehen in ihrem WhatsApp-Status ihrer Betroffenheit Ausdruck.