Ein Brand zieht eine starke Rauchentwicklung in Delitzsch nach sich. Anwohner im Bereich Wiedemar und dem angrenzenden Sachsen-Anhalt werden vor gefährlichem Qualm gewarnt.

Alarm! Großbrand in Delitzsch: Giftiger Rauch zieht bis nach Brehna, Bitterfeld und Wiedemar

Eine Abfallanlage brennt in Delitzsch. Der Rauch zieht nach Sachsen-Anhalt.

Delitzsch/Bitterfeld.- In einer Abfallentsorgungsanlage in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ist ein Feuer ausgebrochen. Ein gewaltiger Rauchpilz ist bis zur A9 und der B100 bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt zu sehen.

Nach ersten Angaben der Polizei ist am Donnerstagmorgen gegen 10.40 Uhr das Förderband einer Produktionsmaschine in Brand geraten. Es gebe eine stärkere Rauchentwicklung, heißt es.

Angaben zu Verletzten oder der Schadenshöhe konnte sie noch nicht machen. Nach bisherigem Stand der Dinge seien alle Menschen aus der Entsorgungsanlage rechtzeitig evakuiert worden.

Rauch zieht nach Sachsen-Anhalt: Warnapps Katwarn und Nina schlagen Alarm

Mittlerweile wurde über die Katastrophenwarnapps Katwarn und Nina eine Warnung an die Bevölkerung auch in angrenzenden Gebieten in Sachsen-Anhalt, darunter Brehna, herausgegeben.

Dort wird darum gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster und Türen zu schließen. Lüftungen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden. Außerdem könnten sich in verqualmten Räumen "tödliche Gase bilden", heißt es.