Das Fahrzeug kam nach Polizeierkenntnissen auf der A7 in Südniedersachsen von der Fahrbahn ab. Zunächst war nur von einer Verletzten die Rede. Dann ist der Unfall doch dramatischer.

Seesen - Eine Frau hat sich mit ihrem Auto auf der Autobahn 7 am Harzrand überschlagen und ist gestorben. Die 62-Jährige aus Schleswig-Holstein kam zuvor aus bisher nicht geklärten Gründen am Morgen nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Wegen des Unfalls war die Autobahn zwischen Seesen und Echte in Richtung Göttingen fast fünf Stunden lang gesperrt.

Nach bisherigen Informationen ereignete sich der Unfall während eines Überholvorganges kurz hinter dem Parkplatz Schwalenberg. Nach dem Überschlag blieb das Auto der Frau auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite stehen. „Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät“, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Beamten lediglich von einer Verletzten berichtet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern demnach an.

Der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben zwischenzeitliche auf etwa fünf Kilometern Länge. Später wurden Autos auch abgeleitet.