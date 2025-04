Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B185 zwischen Dessau und Mildensee wurden am Mittwoch wieder zahlreiche Autofahrer geblitzt.

Blitzer am Mildenseer Kreuz in Dessau - 41 sind zu schnell, Spitzenreiter rast mit 136 km/h

Ein Blitzer am Straßenrand.

Dessau/MZ. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B185 zwischen Dessau und Mildensee wurden am Mittwoch 41 Autofahrer geblitzt. Insgesamt wurde 1.613 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit nach Angaben der Polizei bei 136 km/h. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, dazu zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Die B185 zwischen Dessau und Mildensee hat am Mildenseer Kreuz eine Stelle, wo es immer wieder zu gefährlichen Situation und schweren Unfällen kommt, weil die Autofahrer dort zu schnell unterwegs. Forderungen nach einem Rotblitzer oder anderen Maßnahmen gegen Raser wurden zuletzt aber auch von Landesseite immer wieder abschlägig beschieden.