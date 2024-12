In Magdeburg ist ein Auto in den Weihnachtsmarkt gefahren und hat zahlreiche Menschen erfasst. Die Zahl der Opfer ist von zwei auf fünf gestiegen. Der Fahrer wurde festgenommen, es soll sich um einen in Bernburg lebenden Arzt handeln. Kanzler Scholz spricht am Samstag in Magdeburg. Wir berichten aktuell.

Anschlag in Magdeburg: Am Freitagabend ist ein Auto offenbar zielgerichtet in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast.

Magdeburg. – In Magdeburg ist ein Auto in die Menschenmenge des Weihnachtsmarktes gefahren. Wir berichten aktuell, was bislang bekannt ist.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Was ist bekannt?

Ein Auto fuhr am frühen Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschengruppe .

am frühen Abend auf dem in Magdeburg in eine . Der Wagen raste rund 400 Meter über das Gelände, wie "Bild" unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet.

5 Menschen sind gestorben. Nach bisher unbestätigten Angaben: 40 Schwerstverletzte (Lebensgefahr), 86 Schwerverletzte, 78 Leichtverletzte.

Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe sagte am Abend, es handele sich " vermutlich um einen Anschlag ".

". Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-Jährigen aus Saudi-Arabien , der erstmals 2006 nach Deutschland gekommen ist. Nach Angaben von Landesinnenministerin Tamara Zieschang lebt der Mann in Bernburg und hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel.

handelt es sich um einen , der erstmals 2006 nach Deutschland gekommen ist. Nach Angaben von Landesinnenministerin Tamara Zieschang lebt der Mann in und hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf Mittäter . Hinweise, nach denen ein zweites, möglicherweise tatrelevantes Auto in der Innenstadt gesichtet wurde, hätten sich nicht bestätigt.

. Hinweise, nach denen ein zweites, möglicherweise tatrelevantes Auto in der Innenstadt gesichtet wurde, hätten sich nicht bestätigt. Laut Polizei werden Durchsuchungen durchgeführt. Eine Sprecherin sagte am Morgen, es laufe eine Durchsuchung in Bernburg.

13.27 Uhr: Großes Schwimmturnier fällt aus

Das große Schwimmturnier "Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg" in der Elbeschwimmhalle Magdeburg fällt aus. Dies teilte die Stadt auf "X" mit.

13.23 Uhr: Deutschlandweite Gedenkminute auf Weihnachtsmärkten um 19 Uhr

Der Deutsche Schaustellerbund spricht sich gegen eine pauschale Absage der Weihnachtsmärkte aus. Präsident Albert Ritter betonte gegenüber der "Rheinischen Post": „Die Weihnachtsmärkte pauschal als Symbol abzusagen, wäre das falsche Zeichen. So, wie wir sie feiern, ist das ein Zeichen gelebter Demokratie und des friedlichen Miteinanders.“

Die Schausteller seien tief betroffen und hätten vielerorts als Ersthelfer unterstützt. Als Zeichen der Solidarität wird es heute um 19 Uhr auf allen Weihnachtsmärkten in Deutschland eine Gedenkminute geben.

13.11 Uhr: Saudi-Arabien warnte vor Tatverdächtigem

Saudi-Arabien hat Deutschland saudischen Sicherheitskreisen zufolge vor dem mutmaßlichen Täter Taleb A. der Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gewarnt. Das Königreich habe seine Auslieferung beantragt, darauf habe Deutschland nicht reagiert, hieß es.

Der Mann stammt demnach aus der Stadt Al-Hofuf im Osten Saudi-Arabiens. Er sei Schiit gewesen. Nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung in dem mehrheitlich sunnitischen Land sind schiitisch. Es gibt immer wieder Berichte über Diskriminierungen gegenüber Schiiten im Land.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin hatte es vor rund einem Jahr eine Art Warnhinweis zu dem Mann an die deutschen Behörden gegeben.

13.10 Uhr: Ameos-Kliniken behandelten 25 Verletzte – großer Zusammenhalt im Team

25 Verletzte mussten die Kliniken der Ameos-Gruppe rund um Magdeburg nach dem Anschlag aufnehmen behandeln. Eine Sprecherin schildert einen engen Zusammenhalt und eine große Einsatzbereitschaft bei Ärzten und Pflegepersonal. Wie eine Schlagzeile über Ameos in Bernburg zeitweise für erhebliche Unruhe sorgte.

13.07 Uhr: Syrisch-Deutscher Kulturverein verurteilt Anschlag und ruft zur Solidarität auf

„Es gibt keinen Platz für Gewalt, Hass oder Extremismus in unserer Gemeinschaft“, erklärt der Verein und ruft die Magdeburger dazu auf, „in dieser schweren Stunde zusammenzustehen“.

Der Verein steht in Kontakt mit der Uniklinik, um Unterstützung anzubieten, und betont: „Der Anschlag ist ein Angriff auf den Zusammenhalt und die Vielfalt, die unsere Stadt ausmachen.“

12.52 Uhr: Lichterwelt auf Domplatz wird abgesperrt

Die Lichterwelt in Magdeburg auf dem Domplatz wird derzeit abgesperrt. Der Weihnachtsmarkt bleibt ebenfalls geschlossen.

12.46 Uhr: Große Betroffenheit in Burg – Gedenken statt Offenes Singen

In Burg ist die Trauer über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt groß. Ein Offenes Singen wurde abgesagt, stattdessen wurden mehrere Treffen und Gedenkmöglichkeiten organisiert.

12.40 Uhr: Bürgermeister Stark schildert dramatische Szenen des Anschlags

Burgs Bürgermeister Philipp Stark und eine siebenköpfige Gruppe waren auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, als der Anschlag geschah. Gemeinsam mit einem Zeugen aus Gommern berichtete er von den erschütternden Momenten vor Ort.

12.29 Uhr: Scholz und Haseloff geben jetzt Statement auf dem Markt

Ministerpräsident Reiner Haseloff: „5 Tote, über 200 Verletzte – eine Dimension, die sich keiner hätte vorstellen können.“ Er betonte die Notwendigkeit, Opfer und Angehörige zu begleiten und dankte den Einsatzkräften: „Ohne ihre Professionalität wäre es schlimmer gewesen.“ Er wies auf den Gedenk- und Trauergottesdienst im Magdeburger Dom hin: „Vor dem Dom können alle, die keinen Platz finden, ihre Trauer und Solidarität zum Ausdruck bringen.“ Haseloff betonte, wie sehr Stadt und Land zusammengerückt sind, und fügte hinzu: „In diesen Stunden merken wir, was wirklich existenziell ist im Leben – es gibt Dinge, da geht es um das menschliche Leben.“

Olaf Scholz benennt den Anschlag als ein "furchtbares Ereignis". Die Gespräche mit den Helfern vor Ort seien berührend für ihn gewesen. Es gebe keinen friedlicheren und fröhlicheren Ort als einen Weihnachtsmarkt, sagte Scholz am Tatort in Magdeburg. "Was für eine furchtbare Tat ist das, dort mit solcher Brutalität so viele Menschen zu verletzen und zu töten."

12.08 Uhr: Mehrere Geschäfte in Innenstadt von Magdeburg geschlossen

Aufgrund des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt haben mehrere Geschäfte geschlossen. Darunter Intersport Grosse, DM und der Go-Asia-Supermarkt.

12.05 Uhr: Erleichterung in Magdeburg – Alle 11 Schwerverletzten außer Lebensgefahr

Im Klinikum Magdeburg wurden insgesamt 67 Verletzte behandelt. In sechs Schockräumen und sechs OPs leisteten über 120 Pflegekräfte und zwei Dutzend Ärzte freiwillig Hilfe.

12.03 Uhr: Schulklasse aus Burg war auf Weihnachtsmarkt - Lehrerin von Täter erfasst

Zu den Opfern vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg zählt auch eine Gruppe vom Roland-Gymnasium in Burg. Eine Lehrerin wurde vom Auto des Attentäters erfasst.

12 Uhr: Spiel SC Magdeburg - Eisenach verlegt

Nach dem Anschlag in Magdeburg hat die Handball-Bundesliga (HBL) das für Sonntag angesetzte Derby zwischen dem deutschen Meister SC Magdeburg und dem ThSV Eisenach verlegt.

Magdeburg hatte zuvor einen Antrag auf Verlegung bei der HBL eingereicht, dem vom Verband stattgegeben wurde. Ob das für den 26. Dezember angesetzte Heimspiel gegen den HC Erlangen ausgetragen werden kann, ist noch nicht entschieden.

11.38 Uhr: Olaf Scholz und Reiner Haseloff geben demnächst Statement

Auf dem Marktplatz in Magdeburg befinden sich zahlreiche Reporter aus mehreren Ländern und warten auf das Statement von Kanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Olaf Scholz und Reiner Haseloff auf dem Weg zur Johanniskirche (Kamera: Lokalredaktion Magdeburg)

Auch der Strom der Menschen, die Blumen und Kerzen an der Johanniskirche ablegen, nimmt nicht ab. ein Kriseninterventionsteam und Notfallseelsorge sind an der Kirche im Einsatz, damit die Menschen hier in Ruhe gedenken können und stehen auch für Gespräche bereit.

11.30 Uhr: Scholz in Magdeburg

Bundeskanzler Olaf Scholz geht vom Weihnachtsmarkt zur Johanniskirche, um dort Blumen nieder zu legen.

Olaf Scholz in Magdeburg (Kamera: Lokalredaktion Magdeburg)

11.13 Uhr: Domführungen und Weihnachtssingen abgesagt

Aufgrund der aktuellen Lage entfallen am 21.und 22.12.2024 alle Domführungen. Das Gleiche gilt auch für das Weihnachtssingen des Domchores. Um 19 Uhr findet stattdessen im Dom ein Gedenken für die Opfer des Anschlages statt.

11.11. Uhr: "Tokio-Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer vor Anschlag auf Weihnachtsmarkt gewesen

Gustav Schäfer, der als Schlagzeuger der Band "Tokio Hotel" berühmt wurde, befand sich vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Dies berichten mehrere Medien. Besucht hatte er diesen zusammen mit seiner Frau und Tochter - teilte auch Aufnahmen auf Instagram.

Nur Stunden später ereignete sich die Todesfahrt. Gustav Schäfer veröffentlichte nach den Weihnachtsmarktfotos folgende Nachricht: "Ich kann gerade nicht in Worte fassen, was in unserer Stadt Magdeburg passiert ist. Uns geht es gut, zum Glück, aber viele Menschen hatten das nicht. Meine Gedanken sind bei all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben."

Live: Reporter über die aktuelle Lage nach dem Anschlag in Magdeburg

10.54 Uhr: Beratung über aktuelle Lage in Magdeburg

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Landesregierung mit Ministerpräsident Reiner Haseloff zur Beratung der aktuellen Lage zusammengekommen.

10.40 Uhr: Weitere Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt nach Anschlag abgesagt

Nach dem Anschlag am Freitagabend auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt haben Pietzpuhl, Woltersdorf und Biederitz ihre Märkte abgesagt.

10.25 Uhr: Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg wieder freigegeben

Wie die Polizei auf "X" mitteilt, ist die Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg wieder für den Verkehr freigegeben. Außerdem bittet sie weiterhin um die Übermittlung von Zeugenhinweisen, Fotos und Videos vom Geschehen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt über das Hinweisportal unter http://hinweisportal.de oder direkt unter https://st.hinweisportal.de.

10.18 Uhr: Aktuelle Zahlen der Toten und Verletzten durch Anschlag in Magdeburg

Nach bisher unbestätigten Angaben: 5 Tote, 40 Schwerstverletzte (Lebensgefahr), 86 Schwerverletzte, 78 Leichtverletzte.

10.10 Uhr: Gedenken an Johanniskirche in Magdeburg nach Anschlag

Gedenken an der Johanniskirche (Kamera: Sabine Lindenau)

An der Johanniskirche kommen nach dem Anschlag in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt am Freitag im Minutentakt Menschen, legen Blumen ab und zünden Kerzen an. Auch Notfallseelsorger sind vor Ort.

Nach dem Anschlag in Magdeburg liegen Blumen und Kerzen vor der Johanniskirche. Foto: Sabine Lindenau

Die Stimmung vor Ort ist stark bedrückt. Menschen weinen und der Schock sitzt tief. Hier mischt sich Unfassbarkeit mit Wut und Trauer.

Menschen legen nach der Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt Blumen vor die Johanniskirche. Foto: Sabine Lindenau

Mann rast in Menschenmenge in Weihnachtsmarkt Magdeburg: Webcam zeigt Raser - Polizei nimmt Täter fest (Kamera: Lokalredaktion Magdeburg, Privat)

8:12 Uhr: Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser kommen nach Magdeburg

Am Tag nach den dramatischen Szenen auf dem Weihnachtsmarkt wird es neben einer Gedenkfeier am Abend, auch einen Besuch von Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser in Magdeburg geben.

8.10 Uhr: Arzt aus Bernburg soll Einzeltäter sein

Weiterhin gehen die Ermittlungsbehörden von einem Einzeltäter aus. Hinweise, nach denen ein zweites, möglicherweise tatrelevantes Auto in der Innenstadt gesichtet wurde, hätten sich nicht bestätigt, teilte die Polizei auf X mit. „Aktuell haben wir keine Hinweise auf Mittäter“, sagte eine Sprecherin.

Es würden unter anderem Durchsuchungen durchgeführt. Die Sprecherin sagte am Morgen weiter, es laufe eine Durchsuchung in Bernburg. Details nannte sie nicht. Der Tatverdächtige wurde offiziellen Angaben aus der Nacht nach verhört.

8:07 Uhr: Kulturlandschaft bleibt nach Anschlag still

Wie die Stadt Magdeburg auf "X" mitteilt, finden bis zum 23.12. in Magdeburg keine Kulturveranstaltungen statt und alle Kultureinrichtungen bleiben geschlossen.

1.10 Uhr: Anschlag von Magdeburg: Weitere Infos zum Täter bekannt

Immer mehr Informationen zum festgenommenen Fahrer des Anschlags-Autos werden bekannt. Laut Medieninformationen lebt der 50-jährige Arzt seit 2006 in Deutschland. Laut Social-Media-Accounts, die dem Mann zugerechnet werden, ist er radikaler Islam-Gegner - und Fan der AfD.

Unterdessen gibt die Polizei Entwarnung zum Tatfahrzeug. Bei dem unbekannten Gegenstand auf dem Beifahrersitz habe es sich nicht um Sprengstoff gehandelt.

0.36 Uhr: Absagen in Magdeburg nach dem Anschlag

Das Theater Magdeburg hat bis 23.12. alle Veranstaltungen wegen des Anschlags abgesagt. Auch ein Konzert "Comedian Harmonists" am 21.12. um 20 Uhr in der Johanniskirche wurde abgesagt.

0.19 Uhr: Bürgertelefon der Polizei Magdeburg nach Anschlag wieder eingestellt

Die Polizei teilt mit, dass das am Abend kurzfristig eingerichtete Bürgertelefon nicht mehr bedient wird. Anfragen von Angehörigen wurde eine Personenauskunftsstelle im Landeskriminalamt eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0391-244740 erreichbar.

23.14 Uhr: Trauer in Magdeburg nach tödlichem Anschlag

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg mit mindestens zwei Toten hat die Stadt die Johanneskirche als Ort des öffentlichen Trauerns bekannt gegeben.

Zudem wird es am Samstag ab 19 Uhr eine Gedenkstunde im Magdeburger Dom geben.

23.04 Uhr: Nach Anschlag in Magdeburg: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen, Fotos oder Videos von dem Geschehen im Hinweisportal der Polizei Sachsen-Anhalt hoch zu laden. Das Portal ist unter https://st.hinweisportal.de/ erreichbar.

Zeugen werden gebeten, sich im Revierkommissariat in der Halberstädter Straße 39 zu melden.

22.58 Uhr: Magdeburger Innenstadt nach Anschlag weiträumig abgesperrt

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg ist die Innenstadt von Magdeburg weiträumig abgesperrt. Betroffen sind davon auch die MVB. Breiter Weg Süd und Nord sind aktuell für den Bahnverkehr gesperrt. Die Bahnen fahren bis Hauptbahnhof und zurück sowie bis Uniplatz und zurück.

22.42 Uhr: Anschlag in Magdeburg: Pfeiffersche Stiftungen richten Bürgertelefon ein

Die Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg haben unter der Telefonnummer 0391-85059356 ein Servicetelefon für Angehörige eingerichtet. Hier stehen ebenfalls ein Ruheraum, ein Aufenthaltsraum sowie Seelsorge und Begleitung zur Verfügung. Die Informationen werden auf der Website der Pfeifferschen Stiftungen aktualisiert.

22.34 Uhr: Polizeieinsatz in Bernburg nach dem Anschlag von Magdeburg

Beim Täter von Magdeburg soll es sich um einen in Bernburg lebenden Arzt handeln. In Bernburg fand am Abend ein Polizeieinsatz statt. Die Polizeibeamten seien schwer bewaffnet und hätten auch bei Anwohnern geklingelt und nach einer Personen gesucht.

22.26 Uhr: Polizei richtet Bürgertelefon für Angehörige des Anschlags von Magdeburg ein

Unter der Telefonnummer 0391 – 546 1690 ist ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Polizei weist darauf hin, dass dieses ausschließlich für betroffene Angehörige gedacht ist.

Die Universitätsmedizin Magdeburg hat Hotline-Nummern für Angehörige eingerichtet: 0391 - 67 25218 , 0391 - 67 25219 und 0391 - 67 15663. Psychologische Betreuung für Angehörige gibt es in Haus 8, Ebene 4.

22.14 Uhr: Haseloff: Mindestens zwei Tote in Magdeburg

Bei dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Erwachsener und ein Kleinkind, so Ministerpräsident Haseloff.

22.08 Uhr: Reiner Haseloff mit Details zum Täter vom Weihnachtsmarkt Magdeburg

Ministerpräsident Reiner Haseloff teilt mit, dass der Täter seit 2006 in Deutschland lebt. Es handele sich bei dem Mann um einen Arzt aus Bernburg. Man gehe von einem Einzeltäter aus.

Ministerpräsident Reiner Haseloff auf dem Weg zur Pressekonferenz (Kamera: Ivar Lüthe)

In Bernburg läuft nach Informationen der Redaktion derzeit ein Polizeieinsatz.

22.05 Uhr: Erste Behörden-Infos zu Verletzten nach Anschlag in Magdeburg

Bestätigt ist bisher ein Toter. Es gebe 15 Schwerst-, 37 Mittelschwer-, 16 Leichtverletzte.

Neben Magdeburg sind auch Kliniken in ganz Sachsen-Anhalt in Alarmbereitschaft. Laut Ameos-Sprecherin Nancy Thiede seien bereits Patienten unterwegs in die Kliniken im Salzlandkreis.

22.03 Uhr: Sicherheitskreise: Täter vom Weihnachtsmarkt Magdeburg nicht als Islamist bekannt

Der festgenommene Verdächtige ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen.

21.55 Uhr: Nach Anschlag in Magdeburg: Kennzeichen bekannt

Laut Zeugenaussagen war der Täter, der nach dem Anschlag in Magdeburg festgenommen wurde, in einem Pkw mit Münchner Kennzeichen unterwegs war.

Da auf dem Beifahrersitz ein Gepäckstück gefunden wurde, das die Einsatzkräfte zunächst nicht identifizieren konnten, wurde ein Sicherheitsradius um das Auto gezogen.

21.53 Uhr: Versorgung von Verletzten nach Anschlag in Magdeburg

Rettungskräfte haben zahlreiche Verletzte in Straßenbahnen und im Alleecenter in Magdeburg versorgt.

Versorgung von Verletzten in der Straßenbahn (Kamera: Ivar Lüthe)

21.49 Uhr: Anschlag auf Weihnachtsmarkt - Uniklinik Magdeburg bereitet sich auf Verletzte vor

Inzwischen werden die ersten Verletzten im Universitätsklinikum Magdeburg behandelt. Die ersten zehn bis 20 Patienten würden aktuell versorgt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. "Wir rüsten gerade auf", sagte der Sprecher der Uniklinik. "Intensivbetten stehen bereit."

21.08 Uhr: Anschlag in Magdeburg: Täter fuhr schwarzen SUV - Festnahme

Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern ist ein der Fahrer eines schwarzen SUV auf Höhe des ehemaligen McDonald's vorbei in Richtung Alter Markt in Magdeburg abgebogen; dabei hat er Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren.

Laut Augenzeugen habe er einen Zickzack-Kurs quer über das gesamte Marktgelände gesteuert - offenbar, um möglichst viele Besucher zu erfassen. Beim Versuch, zu wenden, sei er von Polizisten gestoppt und festgenommen worden. Zur Identität des mutmaßlichen Täters gibt es noch keine Informationen.

Der Weihnachtsmarkt Magdeburg bietet nach dem Anschlag ein Bild der Verwüstung. Ein Mann ist mit einem Auto gezielt in die Menschenmenge gefahren. Foto: Ivar Lüthe

21.01 Uhr: Behörden nennen erste Zahlen zu Opfer des wahrscheinlichen Anschlags in Magdeburg

Nach ersten Informationen sind mindestens elf Tote und 60 Verletzte zu beklagen, einige der Verletzten sollen in kritischem Zustand sein. Rettungskräfte und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot am Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Einsatz. Sie bauen Rettungszelte auf. Zahlreiche Sanitäter versorgen die Menschen, die vor den Marktbuden auf dem Boden liegen.

Nach dem wahrscheinlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg sind zahlreiche Sanitäter im Einsatz um die vielen Verletzten zu versorgen. Foto: Heiko Rebsch/dpa

20.57 Uhr: Vermutlich Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg

Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe handelt es sich "vermutlich um einen Anschlag". Auch Stadtsprecher Marcel Reif sagte, nach erstem Stand sei es ein Anschlag.

Die Innenstadt von Magdeburg ist nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt weitgehend abgeriegelt. Polizei und Rettungskräfte dominieren das Geschehen. Foto: Ivar Lüthe

20.55 Uhr: Haseloff: Das ist ein furchtbares Ereignis

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagierte mit Entsetzen auf das Geschehen in Magdeburg. "Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten", sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.

Einsatzkräfte vor Ort am Weihnachtsmarkt in Magdeburg (Kamera: Lokalredaktion Magdeburg)

Er wolle sich jetzt selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und sei im Auto auf dem Weg nach Magdeburg. Zu Opfern und Hintergründen des Geschehens konnte Haseloff zunächst keine Angaben machen.

20.51 Uhr: FCM: Wenn Fußball zur Nebensache wird

Bedrückende Stille im Stadion, ein Verein ringt um Worte: Der 1. FC Magdeburg reagiert bestürzt auf die Vorfälle auf dem Weihnachtsmarkt in der Heimat.

"Wenn Fußball zur Nebensache wird – der FCM ist geschockt und in Gedanken bei den Betroffenen rund um die schrecklichen Ereignisse am Magdeburger Weihnachtsmarkt", schrieb der Club nach Abpfiff und verzichtete auf einen Spielbericht.

Nach den Meldungen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg stellten die Fans beim FCM-Spiel in Düsseldorf jeden Support ein. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

20.25 Uhr: Gastronom spricht von kriegsähnlichen Zuständen auf dem Weihnachtsmarkt

Ein Gastronom, der zwei Stände auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg betreibt, berichtet, dass der Täter direkt an seinem Burger-Stand vorbei gefahren ist und dabei den Tresen komplett abräumte.

Viele Menschen seien in letzter Sekunde noch zur Seite gesprungen, doch nicht alle hätten das geschafft. Der Fahrer sei ohne Rücksicht auf Verluste gefahren, alles sei blitzschnell gegangen.

20.32 Uhr: Augenzeugin berichtet: Täter fuhr in Märchen-Areal

Eine Augenzeugin berichtet, dass der Täter ausgerechnet in den Märchen-Bereich des Magdeburger weihnachtsmarktes gefahren sei, auf dem viele Familien unterwegs sind. Sie selber habe mit ihrem Kind gerade noch zur Seite springen können.

20.23 Uhr: Möglicherweise Dutzende Tote

Die Lage in der Magdeburger Innenstadt ist extrem unübersichtlich. Möglicherweise gibt es Dutzende Tote. Der Fahrer sei laut Augenzeugen mit seinem Auto Zickzack gefahren.

20.18 Uhr: Fahrer des Pkw festgenommen

Der Fahrer des Pkw, der auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast ist, wurde festgenommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur dpa.

Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls gibt es aus Regierungskreisen zunächst nicht. Somit ist auch unklar, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelt.

20.10 Uhr: Andere Märkte in Sachsen-Anhalt reagieren

Die Stadt Halle hat sofort auf den Vorfall von Magdeburg reagiert und die Sicherheitsmaßnahmen für den eigenen Weihnachtsmarkt erhöht. Die Krankenhäuser der Stadt bereiten sich auf mögliche Verletzte vor, so Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit der Stadt Halle.

19.55 Uhr: Handelt es sich um einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg?

Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern hat das Fahrzeug Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren. Augenzeugen berichten von mehreren Toten und Verletzten. Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort.

Die Polizei hat die Innenstadt inzwischen abgesperrt. Autofahrer sollten unbedingt die Magdeburger Innenstadt meiden.

In Magdeburg ist ein Auto in den Weihnachtsmarkt gerast. Es gibt viele Verletzte und auch Tote. Foto: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa

19.45 Uhr: FCM-Fans in Düsseldorf in Gedanken daheim

Der Vorfall in Magdeburg beschäftigt auch den FCM, der zur Stunde in Düsseldorf um Punkte spielt. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, stellten die Fans des FCM den Support sofort ein.

Wenig später folgten die Fans des Gegners Fortuna Düsseldorf und stellten den Support ebenfalls ein.

19.40 Uhr: Rettungskräfte aus ganz Sachsen-Anhalt alarmiert

Die Einsatzkräfte sind im Großeinsatz. Unter anderem wurden auch die Hubschrauber aus Halle/Oppin in die Landeshauptstadt beordert.

19.30 Uhr: Auto rast in den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Laut noch unbestätigten Meldungen ist ein Auto in den Magdeburger weihnachtsmarkt gerast. Demnach erfasste der Pkw mehrere Menschen. Der Wagen sei etwa auf Höhe des ehemaligen McDonalds auf den Marktplatz abgebogen.