In der Christianstraße in Bernburg hat es am späten Freitagabend einen Polizeieinsatz mit schwer bewaffneten Polizeibeamten gegeben. Steht er im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg? Das ist bisher dazu bekannt.

Einsatz mit schwerbewaffneten Polizeibeamten in Christianstraße in Bernburg

Direkt vor einem Mehrfamilienhaus an der Christianstraße in Bernburg parkt eines der Polizeifahrzeuge. Der Einsatz steht womöglich in Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg.

Bernburg/MZ - Aufregung am späten Freitagabend in der Christianstraße in Bernburg: Dort gibt es einen Polizeizeinsatz mit zwei Polizeifahrzeugen. Eines der Fahrzeuge parkt nach Angaben von Augenzeugen direkt vor einem Mehrfamilienhaus.

Die Polizeibeamten seien schwer bewaffnet und hätten auch bei Anwohnern geklingelt und nach einer Personen gesucht. Ein weiteres Fahrzeug parkt in der Nähe des Wasserturm.

Polizeieinsatz in Bernburg nach dem Anschlag von Magdeburg: Ein weiteres Polizeifahrzeug an der Christianstraße in Bernburg. Foto: Conny Schreiber

Inwieweit der Einsatz im Zusammenhang mit dem Attentat in Magdeburg steht, war zunächst unklar.

Die Polizei in Bernburg machte keine Angaben dazu, bestätigte den Einsatz jedoch und verwies auf Nachfrage an die Polizeiinspektion in Magdeburg.