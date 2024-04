Das Gerätehaus in Riestedt erstrahlt nun in Feuerwehrrot. Die Wehr macht sich so selbst ein Geschenk zum Geburtstag, der am 1. Mai groß gefeiert werden soll.

Riestedt/MZ. - Ein gutes Jahr haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Riestedt an ihrem Projekt gearbeitet. Jetzt erstrahlt das Feuerwehrgerätehaus in der Schulstraße des Ortes sprichwörtlich in neuem Glanz und passend zur Feuerwehr in einem leuchtenden Rot-Ton.

Auch Putz am Feuerwehrgerätehaus ausgebessert

„Der alte Anblick ist kein Zustand mehr gewesen“, sagt Wehrleiter Sebastian Modl. Also fassten sich die Wehrmitglieder ein Herz und brachten die Fassade seit Frühjahr vergangenen Jahres Stück für Stück auf Vordermann.

„Gut 250 bis 300 Stunden kamen da zusammen, vor allem an den Wochenenden haben wir gearbeitet“, erklärt der Wehrleiter. Mit dem Streichen war es aber nicht getan: Der Putz musste teilweise ausgebessert, der Sockel in Ordnung gebracht, das verblichene Rolltor abgeschliffen und wieder neu lackiert werden.

Und zum Schluss wurde ein etwa ein Quadratmeter großes beleuchtetes Logo angebracht. So ist nun auch im Dunkeln zu erkennen, dass in dem Gebäude Riestedts Feuerwehr ihren Sitz hat. Die Stadt unterstützte die Arbeiten, in dem sie zumindest die Farbe bereitstellte.

Geburtstag wird am 1. Mai gefeiert

Die neue Fassade soll nun zum 140. Wehrgeburtstag am kommenden Mittwoch, 1. Mai, eingeweiht werden. Die Feuerwehr will dann mit den Einwohnern des Ortes und ihren Gästen das Ehrenamt in Riestedt feiern. Aus diesem Anlass habe man nach dem Maibaumsetzen, das um 9 Uhr erfolgt, eine festliche Veranstaltung vorbereitet.

Höhepunkt soll dabei ein Umzug mit historischer Feuerwehrtechnik durch den Ort werden, zu dem Gäste vieler benachbarter und befreundeter Feuerwehren sowie der Spielmannszug aus Blankenheim eingeladen sind. Der Umzug startet um 9.45 Uhr. Ab 10.30 Uhr sollen die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus vorgestellt werden.

Gegen 11 Uhr gibt es Vorführungen an historischen Handdruckspritzen. Die werden von Mitgliedern der Riestedter Feuerwehr und den Gästen präsentiert. Die Spritze aus Riestedt stammt immerhin aus dem Jahr 1901.

Feuerwehr sucht Nachwuchs

Nach dem Mittagessen, das der Kochzug der Feuerwehr Brücken zubereitet, gibt es ab 13 Uhr eine Schauübung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Daran schließt sich ein Platzkonzert mit dem Kyffhäuserlandorchester Kelbra und ein gemeinsames Kaffeetrinken an.

Der Geschichtsverein Riestedt hat außerdem eine Ausstellung vorbereitet, in der er einen Rückblick auf die Geschichte der Feuerwehr gibt. Darüber hinaus sind Beförderungen geplant und die Gäste werden Erinnerungsplaketten erhalten.

Laut Modl ist die Veranstaltung auch Teil der Riestedter Nachwuchskampagne „Wir suchen Dich“, mit der die Wehrmitglieder neue Einsatzkräfte gewinnen wollen. „Im Moment sieht es nicht mehr ganz so dramatisch aus wie vor Jahren“, sagt er. Riestedt mache auch eine gute Kinder- und Jugendarbeit.

„Wir könnten aber immer noch neue Mitglieder in der Einsatzabteilung gebrauchen.“ Die besteht derzeit aus 18 Männern und Frauen. „Eine gesunde Zahl wären etwa 22 bis 24.“ Man müsse dabei auch sehen, dass in den nächsten Jahren mehrere altgediente Wehrleute in den Ruhestand gehen.