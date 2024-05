Franz-Xaver Kunert geht als ZWA-Geschäftsführer in die zweite Amtszeit. In den ersten sieben Jahren war ein Thema beherrschend, nun soll die Arbeit in der Fläche im Vordergrund stehen.

Franz-Xaver Kunert steht in einem der Trinkwasserbehälter in Lützen. Sie sollen durch Rückhalt Spitzen im Wasserverbrauch abdecken.

Bad Dürrenberg/Lützen/MZ. - Es ist dunkel, der runde Boden der Röhre erschwert das Gehen, aber weit kommt man auch nicht im Trinkwasserbehälter unter der Erde. Waagerecht liegen die Behälter nebeneinander, sind für Außenstehende nicht zu sehen, da sie unter einem grünen Erdwall versteckt sind. Erst seit kurzem gibt es die Trinkwasserbehälter am Wasserwerk in Lützen. „Das ist auch für mich ein seltener Anblick“, sagt Franz-Xaver Kunert als er in den Behälter steigt. Der Geschäftsführer des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, kurz ZWA, Bad Dürrenberg wurde gerade für eine zweite Amtsperiode gewählt und wird diese offiziell am 1. August beginnen. Nach einer sehr herausfordernden ersten Amtsperiode hat Kunert klare Vorstellungen zu Themen und Herausforderungen seiner zweiten Amtszeit.