Zwei freilaufende Hunde haben in Bösenrode eine Radfahrerin angegriffen. Eines der Tiere biss sie ins Bein.

Radfahrerin wird in Bösenrode von zwei freilaufenden Hunden angefallen

Frau am Bein verletzt

Symbolfoto - Zwei freilaufende Hunde haben in Bösenrode eine Radfahrerin angegriffen.

Bösenrode/MZ. - Opfer eines Hundeangriffs ist ein 31-jährige Radfahrerin am Dienstagmorgen in Bösenrode geworden. Die Frau war von gleich zwei freilaufenden Hunden während der Fahrt angesprungen worden, eines der Tiere biss sie ins Bein. Dadurch kam die Radlerin zu Fall, wobei sie sich zusätzlich am Fuß verletzte, heißt es weiter aus dem Polizeirevier.