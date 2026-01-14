weather regen
  4. Traditionsveranstaltung in Allstedt: Privates Unternehmen will den Allstedter Lindenmarkt ausrichten

Traditionsveranstaltung in Allstedt Privates Unternehmen will den Allstedter Lindenmarkt ausrichten

Schon in diesem Jahr übernimmt anstelle der Stadt Allstedt ein Unternehmen die Ausrichtung des Lindenmarkts. Gibt es künftig sogar wieder vier Tage Party?

Von Grit Pommer 14.01.2026, 12:39
Der Lindenmarkt ist ein Höhepunkt im Allstedter Veranstaltungskalender. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Die Stadt Allstedt zieht sich als Veranstalterin des Lindenmarkts zurück. In diesem Jahr soll die größte Party im Allstedter Jahreskalender von einem privaten Ausrichter organisiert werden. Allstedt hatte den Auftrag öffentlich ausgeschrieben - inklusive eines Zuschusses. Daraufhin hat sich ein Interessent gemeldet, der in der Region kein Unbekannter ist.