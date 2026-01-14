Jahresabschluss ist in Arbeit Jahresabrechnung der Ascherslebener Stadtwerke: Gesunkene Energiepreise und höhere CO₂-Abgabe
Die Stadtwerke ermitteln nach der Erfassung der Zählerstände und Jahresabrechnungen ihr Jahresergebnis. Was die Geschäftsführerin zum Ablauf und zum jüngsten Brandereignis sagt.
14.01.2026, 14:15
Aschersleben/MZ - Nachdem der Winter 2024 recht warm war und somit in Verbindung mit gestiegenen Kosten das Jahresergebnis der Stadtwerke Aschersleben drückte, erinnern sich die Ascherslebener 2025 an ein eher durchwachsenes Jahr – und allgemein sinkende Energiepreise. Lässt sich da zwei Wochen nach dem Jahreswechsel schon sagen, wie die Bilanz der Stadtwerke 2025 ausfällt?