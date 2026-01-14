Die Stadtwerke ermitteln nach der Erfassung der Zählerstände und Jahresabrechnungen ihr Jahresergebnis. Was die Geschäftsführerin zum Ablauf und zum jüngsten Brandereignis sagt.

Die Stadtwerke Aschersleben haben zum Jahresende die Zählerstände erfasst und erstellen jetzt die Jahresabrechnungen.

Aschersleben/MZ - Nachdem der Winter 2024 recht warm war und somit in Verbindung mit gestiegenen Kosten das Jahresergebnis der Stadtwerke Aschersleben drückte, erinnern sich die Ascherslebener 2025 an ein eher durchwachsenes Jahr – und allgemein sinkende Energiepreise. Lässt sich da zwei Wochen nach dem Jahreswechsel schon sagen, wie die Bilanz der Stadtwerke 2025 ausfällt?