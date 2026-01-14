weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  Jahresabschluss ist in Arbeit: Jahresabrechnung der Ascherslebener Stadtwerke: Gesunkene Energiepreise und höhere CO₂-Abgabe

Die Stadtwerke ermitteln nach der Erfassung der Zählerstände und Jahresabrechnungen ihr Jahresergebnis. Was die Geschäftsführerin zum Ablauf und zum jüngsten Brandereignis sagt.

Von Detlef Anders 14.01.2026, 14:15
Die Stadtwerke Aschersleben haben zum Jahresende die Zählerstände erfasst und erstellen jetzt die Jahresabrechnungen.
Die Stadtwerke Aschersleben haben zum Jahresende die Zählerstände erfasst und erstellen jetzt die Jahresabrechnungen. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Nachdem der Winter 2024 recht warm war und somit in Verbindung mit gestiegenen Kosten das Jahresergebnis der Stadtwerke Aschersleben drückte, erinnern sich die Ascherslebener 2025 an ein eher durchwachsenes Jahr – und allgemein sinkende Energiepreise. Lässt sich da zwei Wochen nach dem Jahreswechsel schon sagen, wie die Bilanz der Stadtwerke 2025 ausfällt?