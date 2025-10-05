Allstedt will die Organisation seines größten Volksfestes öffentlich ausschreiben. Wie es künftig funktionieren könnte.

Kommt jetzt ein privater Veranstalter für den Allstedter Lindenmarkt?

Spaß auf dem Rummel gehört beim Allstedter Lindenmarkt dazu.

Allstedt/MZ. - Übernimmt in Zukunft ein privater Veranstalter die Organisation des Allstedter Lindenmarkts? Die Stadt beschäftigt sich zurzeit mit dieser Option, denn die Mitarbeiterin, in deren Händen das größte Allstedter Volksfest des Jahres bisher lag, wird die Verwaltung im März kommenden Jahres verlassen.