Personelle Änderung in der Verwaltung Kommt jetzt ein privater Veranstalter für den Allstedter Lindenmarkt?
Allstedt will die Organisation seines größten Volksfestes öffentlich ausschreiben. Wie es künftig funktionieren könnte.
05.10.2025, 06:09
Allstedt/MZ. - Übernimmt in Zukunft ein privater Veranstalter die Organisation des Allstedter Lindenmarkts? Die Stadt beschäftigt sich zurzeit mit dieser Option, denn die Mitarbeiterin, in deren Händen das größte Allstedter Volksfest des Jahres bisher lag, wird die Verwaltung im März kommenden Jahres verlassen.