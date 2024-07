Lindenmarkt in Allstedt Warum das größte Volksfest der Rohnestadt unter Schaustellern einen guten Ruf hat

„Allstedt ist ja ’ne geile Nummer“: In der Rohnestadt werden die Fahrgeschäfte für den Lindenmarkt am Wochenende aufgebaut. Warum das größte Volksfest der Rohnestadt unter Schaustellern einen guten Ruf hat und was diesmal alles los ist.