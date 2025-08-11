Politik in Sachsen-Anhalt Schulze statt Haseloff? Aufbruch statt Stabilität? Wie die CDU Anhalt-Bitterfeld den Wechsel bewertet
CDU-Kreischef Matthias Egert begrüßt den Vorschlag von Reiner Haseloff, Sven Schulze zu seinem Nachfolger zu machen. Dietmar Krause hofft auf frühere Amtsübergabe.
Aktualisiert: 11.08.2025, 14:16
Köthen/MZ. - Nach dann 15 Jahren im Amt wird sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach der Landtagswahl 2026 aus der Politik verabschieden. Als seinen Nachfolger schlug der 71-Jährige den aktuellen Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze vor. Die Nachricht machte am Donnerstag die Runde und wird heiß diskutiert.