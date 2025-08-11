Schwerer Unfall auf der Straße von der Sprossener Kreuzung zum Industriepark. Weizen landet auf der Fahrbahn.

Am Montag ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Straße von der Sprossener Kreuzn zum Industriepark ein schwerer Unfall.

Zeitz/MZ. - Am Montag ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Straße zum Industriepark ein schwerer Unfall. Ein Traktor mit voll beladenem Hänger des ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebes befuhr von der Sprossener Kreuzung kommend die leicht abschüssige Straße. Dabei schaukelten sich Traktor und Anhänger auf, durchbrachen die Leitplanke und kippten um. Zwei junge Männer kamen nach Polizeiangaben schwerverletzt ins Krankenhaus.

Am Montag kippte ein Traktor mit Anhänger auf der Straße zum Industriepark um. Frisch geernteter Weizen lag auf der Straße. Foto: Yvette Meinhardt

Auf der Straße lag tonnenweise Weizen. Acht Kameraden der Tröglitzer und neun der Rehmsdorfer Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Die beiden Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes waren vor Ort. Die vielbefahrene Straße war stundenlang gesperrt. Schwere Lkw mussten über Feldwege in Richtung Gleina ausweichen.