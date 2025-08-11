Zum 100. Jubiläum des „Bad“-Titels setzt Bad Lauchstädt alles auf die Heilquelle und die neue Therme. Der Festakt und die Einweihung des Kurmittelhauses sollen den Neustart als Kurstadt einläuten. Verzögerungen beim Bau und strenge Vorgaben könnten die Pläne jedoch ins Wanken bringen.

Mit Therme und Festakt: Bad Lauchstädt will zum Jubiläum wieder Kurstadt werden

Zum Brunnenfest 1925 - hier die damaligen Brunnenmädchen - konnte die Stadt erstmals als Bad Lauchstädt einladen.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Ein Kurstadtstatus ist ein Riesenvorteil für die Ausstrahlung einer Kommune. Er wird sich langfristig auszahlen.“ Er verbessert auch die Chancen auf Fördermittel, begründet Bad Lauchstädt's Bürgermeister Christian Runkel (CDU), wieso die Goethestadt wieder den Status als Kurort anstrebt. So wie sie ihn schon einmal erhielt – nur vielleicht mit einer anderen Folgegeschichte.