Der Burgenlandkreis hat einen neuen sicheren Ort für Frauen und Kinder errichtet. Wann er eröffnet wird und warum er dringend gebraucht wird.

Weißenfels/MZ. - Es sind besonders aufregende Tage für Birgit Peterz. Immerhin wird gerade wahr, worauf die Leiterin des Weißenfelser Frauenhauses seit mehr als einem Jahrzehnt hingearbeitet hat: In der Stadt steht ein neues Frauenhaus kurz vor der Eröffnung. Am 22. Oktober soll die Zufluchtsstätte für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder im Naumburger Kreistagssaal offiziell eröffnet werden. „Eine Vision wird endlich wahr“, sagt Birgit Peterz.