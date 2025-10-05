Mit dem Projekt „Glüxkinder“ wollen zwei Frauen in Dessau zeigen, wie selbstverständlich Sportangebote auch für Kinder mit Down-Syndrom sein können.

Bewegung für alle - Wie zwei Dessauerinnen mit dem Projekt „Glüxkinder“ Kurse für Kinder mit Trisomie 21 anbieten

Melanie Stittrich (Hintergrund) gibt einen Tanzkurs für Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit Down-Syndrom.

Dessau/MZ. - Wenn Kinder lachen, während sie sich zur Musik bewegen, dann steckt in jeder Drehung und jedem Schritt ein kleines Stück Freiheit. Für Evelyn Rymus ist dieser Gedanke mehr als ein schöner Moment – er ist eine Herzensangelegenheit. Sie ist Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom und weiß, wie kostbar es ist, wenn Inklusion nicht nur ein Wort bleibt, sondern im Alltag spürbar wird. „Schwimmen gibt es in Dessau“, sagt sie, „aber wie ist es mit Tanzen?“