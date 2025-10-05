weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Neue Regeln zur Ruhestörung Rasenmähen, Hausmusik: So lange darf man jetzt in Ballenstedt laut sein

Wann Geräusche als ruhestörender Lärm gelten, ist genau geregelt. In Ballenstedt gelten dafür künftig neue Vorschriften. „Einfach nur vernünftig“, heißt es dazu im Ortsteil Rieder.

Von Rita Kunze 05.10.2025, 11:00
Rasenmähen kann zu bestimmten Zeiten als ruhestörend gelten.
Rasenmähen kann zu bestimmten Zeiten als ruhestörend gelten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Ballenstedt/MZ. - Was haben eine Bohrmaschine, ein Rasenmäher und Musikinstrumente gemeinsam? Mit allen kann man die Ruhe der Nachbarn stören - und deswegen ist es geregelt, wann Löcher in Wände gebohrt, das Grün am Haus gepflegt oder Musikstücke bei offenem Fenster geübt werden dürfen. In der Stadt Ballenstedt gibt es jetzt dafür eine neue Regel.