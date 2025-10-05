Wann Geräusche als ruhestörender Lärm gelten, ist genau geregelt. In Ballenstedt gelten dafür künftig neue Vorschriften. „Einfach nur vernünftig“, heißt es dazu im Ortsteil Rieder.

Rasenmähen, Hausmusik: So lange darf man jetzt in Ballenstedt laut sein

Ballenstedt/MZ. - Was haben eine Bohrmaschine, ein Rasenmäher und Musikinstrumente gemeinsam? Mit allen kann man die Ruhe der Nachbarn stören - und deswegen ist es geregelt, wann Löcher in Wände gebohrt, das Grün am Haus gepflegt oder Musikstücke bei offenem Fenster geübt werden dürfen. In der Stadt Ballenstedt gibt es jetzt dafür eine neue Regel.