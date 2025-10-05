weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. ZDF-Küchenschlacht: Arzt aus Köthen im Jahresfinale der Koch-Show

Qualifikation für „Champions Week“ Köthener Arzt überzeugt Sternekoch - Wie Matthias Engelmann die „Küchenschlacht“ im ZDF gewann

Matthias Engelmann gewinnt im Finale der „Küchenschlacht“.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 05.10.2025, 11:55
Matthias Engelmann steht als Wochensieger im Jahresfinale der ZDF-Küchenschlacht.
Matthias Engelmann steht als Wochensieger im Jahresfinale der ZDF-Küchenschlacht. Foto: Sylke Hermann

Köthen/MZ. - Er hat es geschafft: Matthias Engelmann kocht in der Champions-Week der „Küchenschlacht“ im ZDF. Als Wochensieger hat sich der 39-jährige Köthener in der am Donnerstagnachmittag ausgestrahlten Sendung dafür qualifiziert und nun die Chance, am Ende im großen Jahresfinale der Kochshow anzutreten.