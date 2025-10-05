Qualifikation für „Champions Week“ Köthener Arzt überzeugt Sternekoch - Wie Matthias Engelmann die „Küchenschlacht“ im ZDF gewann
Matthias Engelmann gewinnt im Finale der „Küchenschlacht“.
Aktualisiert: 05.10.2025, 11:55
Köthen/MZ. - Er hat es geschafft: Matthias Engelmann kocht in der Champions-Week der „Küchenschlacht“ im ZDF. Als Wochensieger hat sich der 39-jährige Köthener in der am Donnerstagnachmittag ausgestrahlten Sendung dafür qualifiziert und nun die Chance, am Ende im großen Jahresfinale der Kochshow anzutreten.