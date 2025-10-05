Diebstahlserie geht weiter - In Wolfen wird erneut ein Firmentransporter geöffnet und ausgeräumt

Wolfen/MZ. - Diebe haben bei einer Baufirma in Wolfen massiven Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Jahnstraße zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Transportfahrzeug der in Halle ansässigen Firma.

Die unbekannten Täter brachen demnach das Schloss der hinteren Tür auf und drangen in das Fahrzeug ein. Daraus stahlen sie mehrere Bauwerkzeuge, darunter einen Trennschleifer und einen Stemmhammer, sowie eine Rüttelplatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.