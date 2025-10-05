Zum Jubiläum von Flowmotion in Dessau spricht Praxisleiter Manuel Feldsmann-Zunder über aktive Therapie, Geduld im Training und die Grenzen seiner Praxis.

Wenn Massieren nicht reicht: Warum Physiotherapiepraxis Flowmotion auf aktive Therapie setzt

Die Physiotherapiepraxis Flowmotion in Dessau gibt es seit mittlerweile fünf Jahren in Dessau.

Dessau/MZ. - Die Physiotherapiepraxis Flowmotion in Dessau hat Ende September ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Praxisleiter Manuel Feldsmann-Zunder hatte dazu Patienten, Interessierte und Wegbegleiter eingeladen. In einem lockeren Rahmen konnten die Besucher nicht nur Einblicke in die Praxisräume gewinnen, sondern auch selbst aktiv werden. Übungen im Trainingsbereich, Demopläne und Gespräche mit den Therapeuten standen auf dem Programm. „Die Patienten sollen fühlen, wie sich das anfühlt“, sagt Feldsmann-Zunder.