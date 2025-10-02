Eil
Köthener Hobbykoch überzeugt Orthopäde kocht sich ins Finale: Wie Matthias Engelmann bei der „Küchenschlacht“ im ZDF überzeugt
Matthias Engelmann aus Köthen ist bei der „Küchenschlacht“ im ZDF dabei und hat Spaß, mit seinen Kochkünsten prominente Juroren zu überzeugen. Bislang gelingt ihm das hervorragend. Am Donnerstag steht das Finale an.
Aktualisiert: 02.10.2025, 12:18
Köthen/MZ. - „Das Pesto ist fantastisch, kann man nicht besser machen.“ Was fehlt, ist „ein bisschen Salz“. Doch insgesamt ist das „ein Gericht, das Spaß macht“.