Sicherheit „enorm verstärkt“ Nach Vorstoß von Sparkasse: Warum die Dessauer Volksbank ihre Geldautomaten in Filialen belässt
Aus Angst vor einer Sprengung hat die Dessauer Stadtsparkasse einen ihrer Geldautomaten aus einer Filiale ausquartiert, in der auch Wohnungen liegen. Ähnliches hat die zweite große Bank der Region nicht vor.
02.10.2025, 14:00
Dessau/MZ. - Einen Tag nach der Ankündigung der Stadtsparkasse Dessau, einen Geldautomaten aus einer Filiale auszuquartieren, weil sich im Haus auch Wohnungen befinden, hat die Volksbank erklärt, nicht so zu handeln.