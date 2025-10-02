weather wolkig
  4. Sicherheit „enorm verstärkt“: Nach Vorstoß von Sparkasse: Warum die Dessauer Volksbank ihre Geldautomaten in Filialen belässt

Aus Angst vor einer Sprengung hat die Dessauer Stadtsparkasse einen ihrer Geldautomaten aus einer Filiale ausquartiert, in der auch Wohnungen liegen. Ähnliches hat die zweite große Bank der Region nicht vor.

Von Oliver Müller-Lorey 02.10.2025, 14:00
Ein Mann und eine Frau wurden in Wittenberg wegen Betrugs mit einer Geldkarte verurteilt.
Ein Mann und eine Frau wurden in Wittenberg wegen Betrugs mit einer Geldkarte verurteilt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dessau/MZ. - Einen Tag nach der Ankündigung der Stadtsparkasse Dessau, einen Geldautomaten aus einer Filiale auszuquartieren, weil sich im Haus auch Wohnungen befinden, hat die Volksbank erklärt, nicht so zu handeln.