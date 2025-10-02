Sicherheit „enorm verstärkt“ Nach Vorstoß von Sparkasse: Warum die Dessauer Volksbank ihre Geldautomaten in Filialen belässt

Aus Angst vor einer Sprengung hat die Dessauer Stadtsparkasse einen ihrer Geldautomaten aus einer Filiale ausquartiert, in der auch Wohnungen liegen. Ähnliches hat die zweite große Bank der Region nicht vor.