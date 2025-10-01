Dessauer Sparkasse erhöht Sicherheit Aus Angst vor Sprengungen: Sparkasse versetzt Automaten aus Wohnhaus-Filiale ins Freie

Aus Angst vor Sprengungen baut die Sparkasse ihre Geldmaschine aus der Ziebigker Filiale, die in einem Wohnhaus liegt, aus. Stattdessen geht ein Betonklotz nebenan in Betrieb.