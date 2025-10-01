Dessauer Sparkasse erhöht Sicherheit Aus Angst vor Sprengungen: Sparkasse versetzt Automaten aus Wohnhaus-Filiale ins Freie
Aus Angst vor Sprengungen baut die Sparkasse ihre Geldmaschine aus der Ziebigker Filiale, die in einem Wohnhaus liegt, aus. Stattdessen geht ein Betonklotz nebenan in Betrieb.
Aktualisiert: 01.10.2025, 12:59
Dessau/MZ. - Im Mai dieses Jahres erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die kleine Baden-Württembergische Gemeinde Knittlingen bei Pforzheim. Mitten in der Nacht sprengen Kriminelle einen Geldautomaten in die Luft und richten 700.000 Euro Schaden an.