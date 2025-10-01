weather wolkig
Aus Angst vor Sprengungen baut die Sparkasse ihre Geldmaschine aus der Ziebigker Filiale, die in einem Wohnhaus liegt, aus. Stattdessen geht ein Betonklotz nebenan in Betrieb.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 01.10.2025, 12:59
Was für ein Kontrast: Vor dem historischen Pächterhaus, dem ältesten Haus Ziebigks, steht seit August ein Geldautomaten-Häuschen. Nun hat die Sparkasse bekanntgegeben, warum der Automat versetzt wurde.
Dessau/MZ. - Im Mai dieses Jahres erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die kleine Baden-Württembergische Gemeinde Knittlingen bei Pforzheim. Mitten in der Nacht sprengen Kriminelle einen Geldautomaten in die Luft und richten 700.000 Euro Schaden an.