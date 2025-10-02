Weniger Geburten, weniger Migrantenfamilien: Die Zahl der Kinder in der Lutherstadt Eisleben geht deutlich zurück. Wie der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen darauf reagiert.

Für die Kitas „Apfelbäumchen“ und „Gänseblümchen“ in der Magdeburger Straße gibt es Pläne.

Eisleben/MZ. - „Wir stehen an einem Scheideweg“, sagt Arwed Reichelt, Leiter des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben. „Aber wir können uns jetzt noch selbst bewegen und sind der Situation nicht ausgeliefert.“ Das Problem: Wie in ganz Sachsen-Anhalt gehen auch in Eisleben die Kinderzahlen deutlich zurück. Zum einen, weil weniger Kinder geboren werden.