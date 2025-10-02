weather wolkig
Weniger Geburten, weniger Migrantenfamilien: Die Zahl der Kinder in der Lutherstadt Eisleben geht deutlich zurück. Wie der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen darauf reagiert.

Von Jörg Müller 02.10.2025, 14:00
Für die Kitas „Apfelbäumchen“ und „Gänseblümchen“ in der Magdeburger Straße gibt es Pläne.
Für die Kitas „Apfelbäumchen“ und „Gänseblümchen“ in der Magdeburger Straße gibt es Pläne. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ. - „Wir stehen an einem Scheideweg“, sagt Arwed Reichelt, Leiter des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben. „Aber wir können uns jetzt noch selbst bewegen und sind der Situation nicht ausgeliefert.“ Das Problem: Wie in ganz Sachsen-Anhalt gehen auch in Eisleben die Kinderzahlen deutlich zurück. Zum einen, weil weniger Kinder geboren werden.