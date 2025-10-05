Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna einigt sich nach langer Debatte auf ein neues Stadtwappen. Doch das ist ein anderes als jenes, das Arbeitsgruppe und Bürgerabstimmung favorisiert hatten.

Nach einer hitzigen Debatte stimmen die Stadträte über das Wappen ab.

Sandersdorf/MZ. - Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat nach langer und kontroverser Debatte ein neues Stadtwappen beschlossen – und damit eine überraschende Wendung vollzogen. Zwei Stunden nach Beginn der Sitzung stimmten 17 Räte für den Entwurf mit drei goldenen Ähren, acht dagegen, einer enthielt sich. Das Besondere: Die Entscheidung widerspricht sowohl dem Vorschlag der Verwaltung als auch dem Votum von Bürgern und Experten, die den Entwurf mit einer Ring-Symbolik favorisiert hatten.