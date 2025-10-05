weather regenschauer
  4. Ähren statt Ring gewählt: Wappenstreit in Sandersdorf-Brehna: Stadtrat kippt Favoriten der Experten- und Bürgerabstimmung

Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna einigt sich nach langer Debatte auf ein neues Stadtwappen. Doch das ist ein anderes als jenes, das Arbeitsgruppe und Bürgerabstimmung favorisiert hatten.

Von Robert Martin 05.10.2025, 11:00
Nach einer hitzigen Debatte stimmen die Stadträte über das Wappen ab.
Nach einer hitzigen Debatte stimmen die Stadträte über das Wappen ab. (Foto: Robert Martin)

Sandersdorf/MZ. - Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat nach langer und kontroverser Debatte ein neues Stadtwappen beschlossen – und damit eine überraschende Wendung vollzogen. Zwei Stunden nach Beginn der Sitzung stimmten 17 Räte für den Entwurf mit drei goldenen Ähren, acht dagegen, einer enthielt sich. Das Besondere: Die Entscheidung widerspricht sowohl dem Vorschlag der Verwaltung als auch dem Votum von Bürgern und Experten, die den Entwurf mit einer Ring-Symbolik favorisiert hatten.