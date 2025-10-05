Das Projekt „KompetenzGrün“ der Hochschule Anhalt widmet sich ganz der nachhaltigen Begrünung des Stadtbildes. Auch an der Rüsternbreite wird eine neue Blühwiese angelegt. Warum die Samenmischung speziell für diesen Standort entwickelt wurde und warum es wichtig ist, die Wildwiese gut zu pflegen.

Über 40 verschiedene Pflanzen: Neue Blühwiese soll für mehr biologische Vielfalt in der Köthener Innenstadt sorgen

Carolin Feimer und Hannah Beck streuen Samen für die Blühwiese, die künftig in der Rüsternbreite für biologische Vielfalt sorgen soll.

Köthen/MZ. - Schafgarbe, Wiesenflockenblumen und Margeriten – diese und noch viele weitere Pflanzen sollen schon bald eine Streuobstwiese nahe dem Grünkeil hinter der Konrad-Adenauer-Allee in der Rüsternbreite zieren. Doch die Gewächse sollen nicht nur optisch für Abwechslung sorgen, sie sollen auch die biologische Vielfalt in dem Wohngebiet fördern.