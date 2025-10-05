Bundeswehr Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde Kommandowechsel in Holzdorf: Oberstleutnant Stockheim übergibt an Dittmer
Kommandeurswechsel im Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde geht mit hoher Auszeichnung einher. Wer der Neue in der Verantwortung ist.
05.10.2025, 06:00
Holzdorf/Schönewalde/MZ. - Zünftige Militärmusik, Soldaten in Paradeuniform und ein glänzender Orden waren Bestandteile einer Kommandoübergabe, die der Kommandeur des Einsatzführungsbereich 3 und Standortälteste, Oberst André Megow, am Mittwoch vor einer Vielzahl honoriger Gäste in der Liegenschaft Schönewalde des hiesigen Bundeswehrstandortes Holzdorf/Schönewalde vollzog.