Kommandeurswechsel im Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde geht mit hoher Auszeichnung einher. Wer der Neue in der Verantwortung ist.

Oberst André Megow (Mi.) verabschiedet Oberstleutnant Oliver Stockheim (li.) aus dem Kommando der Einsatzgruppe verlegefähig und begrüßt am Bundeswehrstandort Holzdorf/Schönewalde Oberstleutnant i.G. Daniel Dittmer als dessen Nachfolger sowie seinen Stellvertreter und Chef des Stabes.

Holzdorf/Schönewalde/MZ. - Zünftige Militärmusik, Soldaten in Paradeuniform und ein glänzender Orden waren Bestandteile einer Kommandoübergabe, die der Kommandeur des Einsatzführungsbereich 3 und Standortälteste, Oberst André Megow, am Mittwoch vor einer Vielzahl honoriger Gäste in der Liegenschaft Schönewalde des hiesigen Bundeswehrstandortes Holzdorf/Schönewalde vollzog.