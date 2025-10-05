Mitten in der Nacht zum Sonntag stand in der Straße Zum Heizkraftwerk ein Auto lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Sonntag ist in der Straße Zum Heizkraftwerk in Halle ein Auto vollständig ausgebrannt. Gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr mit zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen zu dem Feuer alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brand mit einem C-Rohr zügig ab.

Der Wagen brannte vollständig aus. Die Polizei in Halle ermittelt zur Brandursache. (Foto: Marvin Matzulla)

Trotz des schnellen Eingreifens konnte ein Totalschaden nicht mehr verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.