Angebot seit etwas über einem Jahr in der Region. Wie Suchtkranke und Angehörige hier Rat und Kontakt finden.

Auf der Webseite www.suchtberatung.digital können sich Suchtkranke anonym und kostenlos anmelden und beraten lassen. Es können auch Termine für eine Beratung von Angesicht zu Angesicht vereinbart werden.

Bernburg/MZ. - Seit etwas über einem Jahr können sich Suchtkranke im Salzlandkreis auch auf digitalen Wege Hilfe suchen. „DigiSucht“ lautet der Name dieser vom Land geförderten Plattform, und 2025 haben bislang 27 Menschen so den Kontakt zu den Beratern hergestellt, teilt Katrin Bock, Leiterin der Suchtberatung bei der Arbeiterwohlfahrt im Salzlandkreis, auf Anfrage mit.