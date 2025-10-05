Alle Kinder der Annaburger Grundschule „Michael Stifel“ gehen am Tag vor dem Einheitsfest auf die Crosslaufrunden durch den Wald am Stadion. Was dort los ist.

Sportlehrerin Jacqueline Meißner (re.) macht es vor, wie sich die Kleinen der Grundschule Annaburg vor ihrem Crosslauf erwärmen sollen.

Annaburg/MZ. - Von den 101 Schülern der Annaburger Grundschule „Michael Stifel“ fehlen nur fünf. „Das ist ein toller Schnitt dieses Jahr“, kommentiert dies Margit Greb, die Sekretärin der Schule. Gemeinsam mit Alexandra Meske, der pädagogischen Mitarbeiterin, registriert sie die Reihenfolgen des Zieleinlaufes der Kinder. Für die Annaburger Grundschüler steht traditionell am Vortag des Einheitsfeiertages der Crosslauf durch den Wald am Stadion auf dem Programm.