Verkehrsberuhigte Zonen: Es gibt sie in Zeitz, die Fraktion ZZ21 forderte mehr davon. Jetzt ist es ein Punkt im Verkehrsentwicklungskonzept. Was es aktuell bringt und künftig bringen könnte.

Konzept sieht mehr verkehrsberuhigte Zonen in Zeitz vor: Wo sie geplant sind und wie ruhig es da wirklich ist

Auch die Parzellenstraße gehört – wie Altmarkt, Voigtsplatz und Voigtsstraße (Voigtsplatz) – zur verkehrsberuhigten Zone in der Zeitzer Innenstadt. NIcht ejdem Autofahrer scheint klar zu sein, was das bedeutet.

Zeitz/MZ. - Verkehrsberuhigte Zonen sind gut für Fußgänger, denn die haben da, wo Autos Schritttempo fahren müss(t)en und Fußgänger Vorrang haben soll(t)en, mehr Sicherheit. In Zeitz sollen weitere Zonen eingerichtet werden, so die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes. Bringt das was? Und erfüllen die vorhandenen ihren Zweck?