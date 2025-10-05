Mücheln reagiert mit großer Besorgnis auf den Entwurf des Landesentwicklungsplans. Eine Stellungnahme wird vorbereitet. Der Stadtrat billigte den Entwurf. Was genau drin steht.

Bürgermeister Marggraf: Das Geiseltal darf nicht zum Opfer einseitiger Planung werden

Wie Mücheln auf den neuen Landesentwicklungsplan reagiert

Mücheln sieht durch den neuen Landesentwicklungsplan die Entwicklung der Marina am Geiseltalsee nicht genügend berücksichtigt.

Mücheln/MZ. - Der Entwurf zum künftigen Landesentwicklungsplan beschäftigte jetzt den Müchelner Stadtrat. Die Vorstellungen aus Magdeburg sorgen bei der Kreisverwaltung sowie den Anrainerkommunen des Geiseltalsees für große Besorgnis.