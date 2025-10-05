weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vogelschutz an Haltestellen in Halle: Viele tote Vögel? Diskussion um neue Symbole an Havag-Haltestellen

Der Stadtrat in Halle soll entscheiden: Sollen die Glasscheiben an Havag-Haltestellen mit neuen Symbolen zum Vogelschutz ausgestattet werden? Warum die Stadtverwaltung dagegen ist.

Von Jonas Nayda 05.10.2025, 06:00
Frisch geputzt sind die Scheiben an Haltestellen besonders durchsichtig. Für Vögel ist das gefährlich.
Frisch geputzt sind die Scheiben an Haltestellen besonders durchsichtig. Für Vögel ist das gefährlich. (Foto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Der Vogelschutz an Haltestellen in Halle soll verbessert werden. Das schlägt die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger vor. Deutschlandweit würden jedes Jahr viele Millionen Vögel sterben, weil sie gegen Glasscheiben fliegen. Doch die Stadtverwaltung Halle sieht keinen Handlungsbedarf.