Der Stadtrat in Halle soll entscheiden: Sollen die Glasscheiben an Havag-Haltestellen mit neuen Symbolen zum Vogelschutz ausgestattet werden? Warum die Stadtverwaltung dagegen ist.

Viele tote Vögel? Diskussion um neue Symbole an Havag-Haltestellen

Frisch geputzt sind die Scheiben an Haltestellen besonders durchsichtig. Für Vögel ist das gefährlich.

Halle (Saale)/MZ. - Der Vogelschutz an Haltestellen in Halle soll verbessert werden. Das schlägt die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger vor. Deutschlandweit würden jedes Jahr viele Millionen Vögel sterben, weil sie gegen Glasscheiben fliegen. Doch die Stadtverwaltung Halle sieht keinen Handlungsbedarf.