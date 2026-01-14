Ortsentwicklung in Thale im Harz Kaufhalle, Radweg, marode Straßen: Das bewegt Warnstedt im Jahr 2026
Jugendraum, Volksfest und Zusammenarbeit: Das waren Warnstedts Höhepunkte 2025. Worauf sich der Ortsteil Thales nun freuen kann und welche Herausforderungen gemeistert werden müssen.
Warnstedt/MZ. - Einen Supermarkt soll Warnstedt bekommen, die ersten Arbeiten haben begonnen. Darüber spricht Ortsbürgermeister Günter Herbst im Interview mit Kjell Sonnemann, aber auch über Herausforderungen für den Thalenser Ortsteil und Höhepunkte wie den neuen Jugendraum.