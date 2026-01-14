Jugendraum, Volksfest und Zusammenarbeit: Das waren Warnstedts Höhepunkte 2025. Worauf sich der Ortsteil Thales nun freuen kann und welche Herausforderungen gemeistert werden müssen.

Warnstedts Jugend hat nun ein Zuhause im hergerichteten Bauwagen.

Warnstedt/MZ. - Einen Supermarkt soll Warnstedt bekommen, die ersten Arbeiten haben begonnen. Darüber spricht Ortsbürgermeister Günter Herbst im Interview mit Kjell Sonnemann, aber auch über Herausforderungen für den Thalenser Ortsteil und Höhepunkte wie den neuen Jugendraum.