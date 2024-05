Wippra/MZ. - Am Sonntagnachmittag hat ein Pkw-Fahrer auf der L 230 zwischen Grillenberg und Wippra einen Motorradfahrer samt Maschine umgestoßen. Der Autofahrer soll eine Gruppe Kradfahrer zunächst bedrängt haben, woraufhin es an einer roten Ampel zu einem Wortgefecht kam. In dessen Folge soll das Motorrad umgestoßen worden sein, so die Polizei, welche Ermittlungen aufgenommen hat.