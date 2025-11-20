weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Der in Dittichenrode ausgesetzte Pekinesen-Mischling hat endlich ein neues Zuhause gefunden: Nach Wochen im Tierheim Wimmelburg wurde der Hund nun vom Sohn der früheren Besitzerin abgeholt.

Von Frank Schedwill 20.11.2025, 20:42
Die an einer Bushaltestelle ausgesetzte Hündin. Sie hat jetzt ein neues Zuhause.
Die an einer Bushaltestelle ausgesetzte Hündin. Sie hat jetzt ein neues Zuhause. (Foto: Pia Michel)<?ZE?>

Dittichenrode/MZ. - Der an einer Bushaltestelle in Dittichenrode ausgesetzte Hund hat ein neues Zuhause. Nach MZ-Informationen wurde das Tier vom Sohn der Frau, die den Pekinesen-Mischling Ende August zurückgelassen haben soll, dieser Tage aus dem Tierheim in Wimmelburg abgeholt. Dort war der Vierbeiner seit dem Vorfall Ende August betreut worden.