Ein Dessauer hat den ehemaligen Güterbahnhof mitsamt dem „Beat Club“ gekauft und will alles komplett erneuern. Erste Mieter gibt es schon. Was genau geplant ist.

Alter Güterbahnhof in Dessau wird Gewerbepark - Fitnessstudio, Bäcker und Büros ziehen in „Beat Club“-Bau

Die Gebäude sind stark sanierungsbedürftig. In manchen wachsen sogar schon Bäume, das Dach ist zum Teil eingestürzt.

Dessau/MZ. - Die Sonnenstrahlen fallen durch die Löcher im Dach auf den Boden und zaubern zusammen mit den Glasscherben ein wildes Muster an die beschmierten Wände. Neben einem löchrigen Kanister wächst eine Akazie aus einem Spalt zwischen den Bodenplatten in Richtung Decke, während eine Schar Spatzen durch ein offenes Fensterloch flattert.