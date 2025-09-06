weather wolkig
  4. Tier in Not: Hund an Bushaltestelle im Südharz ausgesetzt - Was der Besitzerin für Strafen drohen

Im Fall des an einer Bushaltestelle bei Dittichenrode ausgesetzten Hundes ermittelt jetzt das Kreisveterinäramt. Das Tier ist vorerst weiter im Tierheim.

Von Frank Schedwill 06.09.2025, 07:58
Die bei Dittichenrode ausgesetzte Pekinesen-Hündin, das Tier verfügt nur über ein Auge.
Dittichenrode/MZ. - Im Fall der bei Dittichenrode ausgesetzten Hündin hat jetzt das Veterinäramt des Landkreises die Ermittlungen übernommen. Die Mitarbeiter prüften derzeit die genauen Umstände und mögliche Strafen, sagte Kreissprecherin Michaela John.