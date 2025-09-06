Im Fall des an einer Bushaltestelle bei Dittichenrode ausgesetzten Hundes ermittelt jetzt das Kreisveterinäramt. Das Tier ist vorerst weiter im Tierheim.

Hund an Bushaltestelle im Südharz ausgesetzt - Was der Besitzerin für Strafen drohen

Die bei Dittichenrode ausgesetzte Pekinesen-Hündin, das Tier verfügt nur über ein Auge.

Dittichenrode/MZ. - Im Fall der bei Dittichenrode ausgesetzten Hündin hat jetzt das Veterinäramt des Landkreises die Ermittlungen übernommen. Die Mitarbeiter prüften derzeit die genauen Umstände und mögliche Strafen, sagte Kreissprecherin Michaela John.