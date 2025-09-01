weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Hund an Bushaltestelle ausgesetzt: Ordnungsamt ermittelt Halterin

Tier in Not Frau setzt Hündin an Bushaltestelle im Südharz aus und verschwindet

Besitzerin lässt Tier bei Dittichenrode angeleint zurück. Sie kann aber offenbar vom Ordnungsamt ermittelt werden. Wie es in dem Fall nun weitergeht.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 01.09.2025, 16:16
Die bei Dittichenrode ausgesetzte Hündin.
Die bei Dittichenrode ausgesetzte Hündin. Foto: Pia Michel

Dittichenrode/MZ. - Ihr Schicksal bewegt viele Einwohner von Dittichenrode und umliegender Orte: Eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag eine zehn Jahre alte Pekinesen-Mischlingshündin an der Bushaltestelle des Südharzer Ortsteils ausgesetzt.