Besitzerin lässt Tier bei Dittichenrode angeleint zurück. Sie kann aber offenbar vom Ordnungsamt ermittelt werden. Wie es in dem Fall nun weitergeht.

Frau setzt Hündin an Bushaltestelle im Südharz aus und verschwindet

Dittichenrode/MZ. - Ihr Schicksal bewegt viele Einwohner von Dittichenrode und umliegender Orte: Eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag eine zehn Jahre alte Pekinesen-Mischlingshündin an der Bushaltestelle des Südharzer Ortsteils ausgesetzt.